NBA Playoff 2025, i risultati della notte (12 maggio): Indiana vicina all’impresa, OKC pareggia la serie

Giro di boa per le serie di semifinale di Conference, che stanno offrendo un rilevante mix tra duelli, situazioni inattese e svariate performance d’alta classe. Ma andiamo subito a vedere cosa sta succedendo a Est e a Ovest alle due principali teste di serie, le numero 1 dei rispettivi tabelloni.

Nella semifinale di Western Conference arriva il 2-2 degli Oklahoma City Thunder contro i Denver Nuggets, in una serie nella quale il fattore campo, di fatto, non esiste. 87-92 il punteggio conclusivo di gara-4, un incontro a punteggio basso i cui capovolgimenti di fronte sono visibili tutti nell’andamento dei quattro quarti: 17-8, 25-28, 21-33, 29-18. Alla fine dei conti gli “eroi” di OKC sono Shai Gilgeous-Alexander, con 25 punti, e la panchina, con Wallace, Wiggins e Caruso in doppia cifra. Per i Nuggets 27 con 13 rimbalzi di Nikola Jokic e 15+16 di Aaron Gordon, ma non basta.

In Eastern Conference vicinissimi al grande ribaltone gli Indiana Pacers, che mantengono inviolata Indianapolis (nonostante l’espulsione di Mathurin per un duello con DeAndre Hunter fatto di spinte) e travolgono i Cleveland Cavaliers per 129-109. Pascal Siakam ne fa 21, con 20 di Myles Turner e, dalla panchina, Obi Toppin; per i Cavs 21 di Darius Garland che non bastano. Decisivi i primi due, spaziali quarti: 38-23 e 42-16, per un irreale 80-39.

Questa notte (in Italia) arrivano a gara-4 anche le altre due serie, in cui Boston Celtics e Minnesota Timberwolves cercheranno il 3-1 contro New York Knicks e Golden State Warriors, ma dovranno farlo in trasferta.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Western Conference

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder 87-92 (serie 2-2)

Eastern Conference

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 129-109 (serie 3-1 Pacers)