NBA Playoff 2025, i risultati della notte (11 maggio): Boston rialza la testa, Minnesota espugna Golden State

Continuano i playoff NBA 2025 e questa notte si sono disputate due sfide, con i New York Knicks che ospitavano i Boston Celtics, con i padroni di casa forti dei due successi nei primi due match della serie; mentre si partiva dall’uno a uno nella serie che vedeva in campo i Golden State Warriors e i Minnesota Timberwolves. Ecco come è andata.

Serviva un segnale forte da parte dei Boston Celtics, già spalle al muro dopo i due ko di misura subiti in casa a sorpresa da Jalen Brunson e compagni. E a salire in cattedra è stato Jaylen Brown, che fin dall’inizio ha dato ritmo e punti a Boston, che è partita avanti e non si è girata indietro. Primo quarto dominato dai Celtics, autori di 36 punti, che hanno bissato nel secondo parziale, segnando altri 35 punti e tenendo i Knicks sotto quota 50 punti nel primo tempo.

Cambia poco la musica nel terzo quarto, dove però gli ospiti iniziano anche a gestire il netto vantaggio conquistato, toccano il +31 di vantaggio e vanno all’ultimo stop in vantaggio 96-70. Knicks che provano una clamorosa rimonta a cavallo dei due quarti, con un parziale che li riporta sino al -20, ma Boston regge l’urto e nonostante percentuali decisamente inferiori alla prima parte del match si impone per 115-93 e si assicura di riportare la serie in casa almeno per un match. Non bastano ai Knicks i 27 punti di Jalen Brunson e la doppia doppia di Karl-Anthony Towns con 21 punti e 15 rimbalzi. Per Boston, invece, 23 punti di Payton Pritchard e 22 di Jayson Tatum.

Ben più equilibrata la sfida tra Golden State e Minnesota e ai Warriors manca tantissimo Stephen Curry, con il campione della baia out per infortunio. Sono i Timberwolves a fare la partita, soprattutto nel primo tempo, dove toccano la doppia cifra di vantaggio, ma nel finale di tempo sono i Golden State Warriors a cambiare marcia e ad andare al riposo sul 42-40.

Golden State sembra in grado di poter domare i Timberwolves grazie alle giocate del solito Jimmy Butler, con i padroni di casa che fanno da lepri per tutto il terzo quarto e buona parte dell’ultimo parziale. Ma poi sale in cattedra Anthony Edwards che a 1’19” trova la tripla che cambia la partita e Minnesota si impone per 102-97. Top scorer Anthony Edwards con 36 punti, mentre sempre per Minnesota Julius Randle ha realizzato una tripla doppia con 24 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. Jimmy Butler ha segnato 33 punti, con sette assist e sette rimbalzi, e Jonathan Kuminga ha aggiunto 30 punti dalla panchina, ma i Warriors hanno comunque mostrato di non avere il solito ritmo che hanno quando Stephen Curry è in campo.

RISULTATI NBA PLAYOFF 2025 (11 MAGGIO)

New York Knicks – Boston Celtics 93-115 (serie 2-1)

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves 97-102 (serie 1-2)