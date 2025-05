NBA Playoff 2025, i Knicks accorciano ad Est contro i Pacers per 2-1. Doppia doppia per Towns, bene anche Brunson

I New York Knicks reagiscono prontamente nella gara-3 delle finali di Eastern Conference per i playoff NBA 2025! Dopo aver perso le prime due sfide giocate al Madison Square Garden la franchigia della ‘Grande Mela’ batte in rimonta gli Indiana Pacers per 100-106 ed accorcia così sul 2-1 nella serie al meglio delle sette partite. Si rimane ancora in Indiana per gara-4 prevista la notte di mercoledì 28 maggio, prima di ritornare a New York per gara-5.

Primo quarto equilibrato, con i Knicks che mettono il naso avanti (20-22) ma subiscono la pronta reazione dei padroni di casa che impattano nel punteggio chiudendo poi avanti di quattro lunghezze alla prima sirena (30-26). Nella seconda frazione Indiana aumenta notevolmente i giri del proprio motore innalzando livello di gioco e volando addirittura a +20 (55-35), con gli ospiti che sembrano faticare a contenere l’offensiva avversaria ma riescono comunque a limitare parzialmente i danni prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo lungo (58-45).

Nella ripresa i Pacers conservano un margine di sicurezza su New York che non vuole cedere le armi e continua a martellare il ferro (62-52), trascinata dalle giocate di Jalen Brunson e dalla fisicità di Karl-Anthony Towns: all’ultima pausa breve del match Indiana conserva un vantaggio in doppia cifra (80-70). Nel parziale decisivo i Knicks tentano il tutto per tutto e completano l’opera con il sorpasso firmato Brunson (88-89), con Indiana che riesce a pareggiare dalla lunetta con Siakam (98-98). Nel finale gli ospiti danno fondo a tutte le energie rimaste e piazzano la zampata decisiva per il 100-106 con cui fanno saltare il fattore campo ed accorciano sul 2-1 in questa serie ad Est.

Karl-Anthony Towns decisivo con una doppia doppia da 24 punti e 15 rimbalzi, al pari di Jalen Brunson che mette a referto 23 punti – 16 punti per Og Anunoby e 15 per Mikal Bridges, con 20 punti di Tyrese Haliburton e 19 di Miles Turner tra le fila dei Pacers che però non bastano ad evitare il ko nonostante il +20 toccato nel secondo quarto.