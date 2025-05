NBA Playoff 2025, i Celtics accorciano sul 3-2 con i Knicks ad Est. Minnesota vince la serie ad Ovest contro Golden State

Proseguono senza sosta i playoff 2025 della NBA, con le gare-5 andate in scena nella notte per le semifinali di Eastern e Western Conference ovvero New York Knicks-Boston Celtics e Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: facciamo quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

I Boston Celtics rialzano la testa in gara-5 vincendo in casa contro i New York Knicks per 127-102 ed accorciando nella serie sul 3-2. Gli ospiti si trovano avanti di due sole lunghezze alla prima sirena (30-32), con i Celtics che riescono ad impattare nel punteggio prima dell’intervallo lungo (59-59). Nella ripresa i detentori del titolo – orfani di Jayson Tatum infortunatosi gravemente al tendine d’Achille in gara-4 già operato ma ora atteso da un lungo stop – aumentano i giri del proprio motore e piazzano un parziale di 32-17 che gli consente di volare a +15 dopo 36’ di gioco (91-76). New York accusa il colpo ed accenna una timida reazione nell’ultimo parziale, ma i Celtics non alzano il piede dall’acceleratore e continuano ad incrementare il margine fino al 127-102 con cui esulta il pubblico del TD Garden per un successo che consente di allungare la serie almeno a gara-6 ancora a Boston. 34 punti di Derrick White e tripla doppia sfiorata da Jaylen Brown (26 punti, 8 rimbalzi e 12 assist) per i Celtics, con 24 punti di Josh Hart e 22 di Jalen Brunson tra le fila dei Knicks.

I Minnesota Timberwolves non falliscono il primo match-point e volano alle finali di Conference ad Ovest battendo i Golden State Warriors per 121-110 e chiudendo la serie sul 4-1. Padroni di casa subito in vantaggio nel primo quarto (30-23), con Minnesota che continua ad imporre il proprio ritmo anche nella seconda frazione dove si va al riposo di metà partita sul +15 (62-47). Golden State cerca invano di avvicinarsi per provare ad impensierire gli avversari, ma i Timberwolves non mollano la presa e aggiornano il massimo vantaggio fino al +25 (93-68) senza concedere il fianco agli avversari. Nel parziale conclusivo i Warriors tirano fuori l’orgoglio e risalgono parzialmente la china fino al -9 (99-90), ma Minnesota reagisce prontamente e piazza la volata decisiva: finisce 121-110, con la franchigia di Minneapolis che vince la serie per 4-1 e stacca il pass per la finale di Conference ad Ovest dove attende la vincente di Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets. 29 punti e 8 rimbalzi di Julius Randle e 22 punti con 12 assist di Anthony Edwards per i padroni di casa, con Brandin Podziemski autore di 28 punti per i Warriors ma non bastano per ribaltare l’inerzia insieme ai 26 punti di Jonathan Kuminga entrato dalla panchina.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Semifinali Est

Boston Celtics-New York Knicks 127-102 (New York Avanti 3-2 nella serie)

Semifinali Ovest

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 121-110 (Minnesota vince la serie 4-1)