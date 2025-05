NASCAR, Ross Chastain ritrova il successo a Charlotte

Ross Chastain non cede nel finale a William Byron e vince a Charlotte la prestigiosa Coca-Cola 600 valida per la NASCAR Cup Serie 2025. L’americano di Trackhouse Racing Chevrolet #1 ottiene la sesta gioia in carriera battendo la Camaro #24 Hendrick Motorsports, a lungo in cima alla graduatoria.

La notte più lunga della regular season ha visto il #1 beffare il padrone di casa. Il nativo dello Stato della Florida si è collocato in cima alla corsa prima del gran finale e non è più stato sorpreso dal #24 che durante l’evento aveva saputo imporsi nelle prime tre Stage (una in più del solito a Charlotte vista la natura dell’evento).

Byron ha preceduto alla fine Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing Toyota #19), A.J. Allmendinger (Kaulig Racing Chevrolet #16), Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6) e Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #9).

Domenica abbastanza complicata per Kyle Larson dopo il ritiro in occasione della Indy500. Il #5 di Hendrick Motorsports Chevrolet, regolarmente a Charlotye a differenza dello scorso anno, ha perso sin da subito terreno in seguioto ad un testacoda dopo curva 4, l’americano era virtualmente leader della Coca-Cola 600.

Settimana prossima un nuovo evento a Nashville da non perdere.