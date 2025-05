NASCAR, l’estate della Cup Series scatta da Nashville

Inizia da Nashville l’estate della NASCAR Cup Series che si concluderà a Daytona con la conclusione della regular season. Cresce l’attesa per la seconda visita stagionale delle stock car in Tennessee dopo l’appuntamento primaverile di Bristol che abbiamo vissuto prima di Pasqua.

La città della musica torna ad ospitare un evento che è tornato protagonista solamente dal 2021 dopo la riapertura di un impianto che è rimasto nell’ombra per oltre dieci lunghi anni. Il catino statunitense è indubbiamente uno dei più particolari dell’intero calendario, il più lungo della stagione in cemento e non in asfalto. La metratura complessiva di 1.333 miles (2.145 km), le quattro curve sono caratterizzate da una pendenza di 14 gradi

Chevrolet è la vettura da battere dopo i successi di Kyle Larson (2021) e Chase Elliott (2022) oltre all’acuto di Ross Chastain nel 2023. Ford ha rotto la superiorità del marchio di General Motors lo scorso anno imponendosi con la riconoscibile Mustang #22 Team Penske di Joey Logano.

La NASCAR Cup Series torna a Nashville a pochi mesi dalla disputa della finalissima della NTT IndyCar Series. Grande successo quindi per la struttura gestita da Speedway Motorsports che in pochi anni ha saputo accaparrarsi le due più importanti categorie americane per quanto riguarda il motorsport.