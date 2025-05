NASCAR, Larson regna in solitaria in Kansas

Dalla pole alla vittoria passando per il dominio in entrambe le Stage in Kansas per la Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports di Kyle Larson. Il californiano torna a festeggiare nella NASCAR Cup Series 2025, unico padrone della scena al termine di un weekend semplicemente perfetto.

L’ex campione ottiene la 32ma affermazione in carriera, la terza in stagione e nel catino da 1 miglio e mezzo che sorge in quel di Kansas City. L’americano diventa anche il primo pilota ad ottenere nella stessa giornata il punto addizionale del giro veloce oltre al massimo dei punti tra Stage e vittoria finale.

Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20) si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti a Ryan Blaney (Team Penske Ford #12), Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing Toyota #19) ed Alex Bowman (Hendrick Motorsport Chevrolet #48).

Inizia ora un lungo mese di maggio per Kyle Larson che settimana prossima sarà impegnato ad Indianapolis per le qualifiche della 500 Miglia che si svolgerà tra 15 giorni. La NASCAR Cup Series tornerà protagonista proprio nel weekend più importante della NTT IndyCar Series con la tradizionale Coca-Cola 600, mentre settimana prossima a North Wilkesboro non perdetevi una nuova edizione dell’All-Star Race.