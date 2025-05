NASCAR, Charlotte e la Coca-Cola 600 attendono la Cup Series

Fine settimana importantissimo per il motorsport negli USA e di conseguenza anche per la NASCAR Cup Series che si appresta per disputare la tradizionale Coca-Cola 600 presso il Charlotte Motor Speedway. Tutto è pronto per quella che di fatto è la seconda competizione per importanza del calendario dopo la Daytona 500, evento indetto in occasione del week-end del ‘Memorial Day’.

La competizione di domenica, lunedì mattina quando sarà la in Italia, è la più lunga dell’intero campionato con ben 400 giri. Il 13mo round della regular season sarà quindi suddiviso in quattro Stage e non tre come sempre, 100 giri verranno compiuti per ogni segmento fino al calare della bandiera a scacchi.

Christopher Bell (2024), Denny Hamlin (2022), Kyle Larson (2021), Brad Keselowski (2020), Kyle Busch (2018) e Austin Dillon (2017) sono i piloti ancora presenti in azione che hanno vinto almeno una volta all’interno dell‘America’s Home for Racing in occasione di questa specifica corsa.

L’impianto di Concord ha la tradizionale metratura da 1 miglio e mezzo, le quattro pieghe hanno una pendenza di 24°. Le curve sono progressive, il circuito accoglie costantemente la Cup Series dal 1960 per una competizione da 600 miglia che corrispondono alla bellezza di 965.606 km

Come accaduto nel 2024 l’attenzione di tutti sarà sulla Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports di Kyle Larson. Il californiano proverà infatti a disputare nuovamente la sfida di Charlotte dopo aver completato poche ore prima la 500 Miglia di Indianapolis. L’ex vincitore della categoria segue l’esempio di John Andretti, il primo a compiere un massacrante doubleheader di oltre 1000 chilometri in un singolo giorno. Successivamente hanno cercato l’impresa anche Davy Jones (1995), Robby Gordon (1997, 2002, 2003, 2004), Tony Stewart (1999, 2001) e Kurt Busch (2014). Il migliore di sempre è Stewart, plurivincitore della NASCAR Cup Series che fu in grado di concludere al sesto posto il ‘The Greatest Spectacle in Racing’ prima di finire al terzo posto la gara nel Charlotte Motor Speedway.

Lo scorso anno Larson non fu in grado di correre a Charlotte in seguito al ritardo accumulato ad Indianapolis per il maltempo. Una volta terminata la sfida della NTT IndyCar Series, l’ex campione della serie si era recato in quel di Concord poco dopo il 200mo giro di un evento iniziato da Justin Allgaier a bordo della Chevrolet #5. Una volta preso il volante nessun giro è stato però completato dal nativo di Elk Grove, la Coca-Cola 600 fu infatti completata dopo soli 249 passaggi per pioggia.