Napoli Campione d’Italia! Festa pirotecnica, quarto scudetto. L’Inter si arrende dopo un grande duello

Il Napoli è Campione d’Italia per la quarta volta nella storia. Lo scudetto arriva all’ombra del Vesuvio dopo i due sigilli dell’era Maradona e la magia firmata dalla squadra guidata da Luciano Spalletti nel 2023. Alla vigilia del compleanno del presidentissimo Aurelio De Laurentiis, la formazione guidata da uno stoico Antonio Conte (diventato il primo allenatore a vincere il tricolore in Serie A con tre club diversi dopo le stoccate con Juventus e Inter) si è meritata il titolo al termine di uno splendido duello con l’Inter che ha animato l’intero campionato.

Dopo i pareggi nelle ultime due giornate, il Napoli si era presentato alla partita conclusiva con un solo punto di vantaggio sui neroazzurri. Stasera i partenopei ospitavano il Cagliari già salvo, mentre i meneghini facevano visita al Como già certo del decimo posto. Gli uomini di Simone Inzaghi sono passati in vantaggio al 20′ con de Vrij su invito di Calhanoglu e hanno operato il sorpasso virtuale in testa alla classifica, mettendo pressione agli azzurri. La tensione è durata per ventidue minuti sugli spalti dello Stadio Diego Armando Maradona, poi la splendida rete di McTominay ha sbloccato il risultato.

Si è tornati negli spogliatoi sull’1-0 su entrambi i campi, poi in apertura di ripresa è arrivato quello che è a tutti gli effetti il gol scudetto: al 51′ Lukaku fa impazzire di gioia una città intera, sul 2-0 e contro un’avversaria che non ha nulla da chiedere è ormai fatta. I padroni di casa gestiscono il doppio vantaggio, simultaneamente l’Inter raddoppia con Correa ma i giochi sono ormai fatti e al triplice fischio partono i fuochi d’artificio. Il Napoli ha conquistato il quarto scudetto della sua storia, il secondo in tre anni, il secondo della gestione De Laurentiis.