Nadia Battocletti spaziale: record italiano dei 3000 in Diamond League! Chebet seconda della storia

Nadia Battocletti ha prontamente timbrato il cartellino alla sua prima uscita stagionale all’aperto, firmando il nuovo record italiano dei 3000 metri. La vice campionessa olimpica dei 5000 ha stampato un rilevante 8:26.27 a Rabat (Marocco), in occasione della quarta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L’azzurra ci teneva a fare benissimo nel Paese natale della mamma e ha come sempre regalato grandi emozioni dall’alto di una classe davvero formidabile.

Dopo essersi laureata Campionessa d’Europa nel Cross e nei 10 km su strada negli ultimi mesi, la nostra portacolori si era presentata in terra nordafricana proprio per rompere il ghiaccio in pista e provare a migliorare lo storico primato di 8:35.65 che Roberta Brunet siglò il 16 agosto 1997 a Montecarlo. La trentina aveva siglato il record italiano indoor lo scorso 13 febbraio (8:30.82 a Lievin) e oggi si è superata ancora una volta, impostando la gara in maniera impeccabile.

Nadia Battocletti ha tenuto un buon ritmo nella prima parte della prova, poi ha lanciato una bella progressione negli ultimi due giorni e ha chiuso in ottima spinta, meritandosi il secondo posto. Si sperava in una sfida superlativa con la keniana Beatrice Chebet, ma la Campionessa Olimpica di 5000 e 10.000 metri si è inventata un numero galattico: ha attaccato a spron battuto e ha firmato un vertiginoso 8:11.56, semplicemente il secondo tempo della storia alle spalle del discusso 8:06.11 che la cinese Junxia Wang corse il 13 settembre 1993 a Pechino (leggasi “era del sangue di tartaruga”, come si diceva ai tempi).

Terza l’irlandese Sarah Healy (8:27.02) davanti alle etiopi Ejgayehu Taye (8:29.55), Yenenesh Shimket (8:32.01) e Marta Alemayo (8:32.20). Nadia Battocletti tornerà in scena il prossimo 2 giugno al Palio della Quercia a Rovereto e poi sarà una delle stelle del Golden Gala il 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.