MXGP, Romain Febvre vuole approfittare della gara di casa per allungare in classifica generale

Dopo un fine settimana di riposo, torna subito in azione il Mondiale MXGP 2025. La classe regina, infatti, dopo la tappa del Gran Premio di Spagna di Lugo, si rimbocca le maniche in vista dell’attesissimo Gran Premio di Francia, nono appuntamento del campionato.

Si gareggerà sul tracciato di Ernee per una gara che si annuncia quanto mai interessante. Dopo l’infortunio di Tim Gajser, che terrà fuori causa il fuoriclasse sloveno per lunghissimo tempo, il Mondiale MXGP 2025 ha bisogno di riassestarsi e, di conseguenza, capire qualche direzione prenderà.

Per il momento la graduatoria generale della classe regina vede Romain Febvre (Kawasaki) al comando con 386 punti. Il francese, padrone di casa per eccellenza ad Ernee, confidava di poter vivere sonni tranquilli dopo il ko di Gajser ma, per quanto visto sino ad ora, dovrà stringere i denti dato che il belga Lucas Coenen della KTM non sembra avere la minima intenzione di mollare la presa, trovandosi ora a 51 lunghezze di distacco.

Un divario comunque ampio e rassicurante per Febvre che, tuttavia, sa di non poter dormire sonni tranquilli e cercherà di sfruttare le manche di casa per allungare in classifica e avvicinarsi al titolo iridato. Alle loro spalle cosa bolle in pentola? Dopo Tim Gajser (fermo a quota 305 punti) troviamo Glenn Coldenhoff (277), Ruben Fernandez (261), Maxime Renaux (259) ed il nostro Andrea Bonacorsi (223) che, di volta in volta, vanno a caccia di successi di tappa. Sarà così anche nella gara francese?