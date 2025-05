MXGP, Romain Febvre conquista gara-2 in Francia. 6° Andrea Bonacorsi

Le affollate colline del Circuit Raymond Demy in Francia sono state teatro del nono appuntamento del Mondiale 2025 di Motocross. A Ernee si è completato il week end dei centauri sullo sterrato e in gara-2 della classe regina, la MXPG, è stato un francese a trionfare.

Il riferimento è a Romain Febvre. Il pilota della Kawasaki è riuscito con una prestazione super a strappare la vittoria per appena 0.578 al belga Luca Coenen (KTM). Una prova sugli scudi per il transalpino che ha messo in mostra tutto il proprio talento nell’appuntamento di casa. A completare il podio la Ducati dello svizzero Jeremy Seewer, distanziata di 19.109.

In top-5 troviamo lo svedese Isak Gifting (Yamaha), quarto a 21.986, e l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) a 22.649, che ha cercato di risalire la china al meglio nella seconda parte della manche. In sesta posizione un ottimo Andrea Bonacorsi che, in sella alla Fantic, ha terminato con un buon piazzamento a 27.358.

In casa Italia, meritano attenzione anche Alberto Forato che sulla Honda ha concluso 22°, mentre Federico Tuani (Honda) si è classificato in 27ma posizione e Mattia Guadagnini (Ducati) è stato costretto al ritiro.