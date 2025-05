MXGP, Romain Febvre a Teutschenthal vuole ufficializzare la fuga verso il titolo ma occhio a Lucas Coenen

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale motocross 2025. Nel caso specifico della MXGP, tutto è pronto per l’attesissimo Gran Premio di Germania, decimo appuntamento della stagione. Sul tracciato di Teutschenthal ci attende una tappa di capitale importanza per l’intero campionato, con una classifica generale che cerca di prendere forma in maniera più precisa e dettagliata.

Dopo la tappa del Gran Premio di Francia c’è sempre Romain Febvre a comandare la graduatoria con 441 punti contro i 394 di Lucas Coenen che ha recuperato 2 lunghezze nella tappa di Ernée. Terza posizione per Tim Gajser con 305 punti, ormai out per un lungo infortunio, quindi alle spalle dello sloveno c’è letteralmente il vuoto.

In quarta posizione troviamo Glenn Coldenhoff con 302 punti, quindi quinta per Ruben Fernandez con 292 e sesto Maxime Renaux con 289. In poche parole: sarà una cavalcata inesorabile di Romain Febvre oppure Lucas Coenen ci regalerà una duello avvincente fino all’ultima trappa australiana? La sensazione è che oltre a loro due sarà impossibile un ulteriore inserimento ai piani alti, per cui la gara di Teutschenthal potrebbe definire meglio questa situazione.

In casa Italia, invece, Andrea Bonacorsi vuole proseguire nella sua annata positiva e, perché no, recuperare altre posizioni. Al momento il portacolori del team Fantic è settimo con 253 punti e, tranne il Gran Premio d’Europa e Trentino, ha sempre vissuto fine settimana di alto livello. In cerca di riscatto, invece, Mattia Guadagnini che dopo un inizio di stagione importante, sembra avere un po’ perso fiducia e prestazioni dopo l’infortunio.