MXGP, Lucas Coenen vince la Qualifying Race di Teutschenthal e si porta a -45 da Romain Febvre

Lucas Coenen inizia con il piede giusto il suo weekend. Il belga, infatti, si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del Mondiale MXGP 2025, recuperando ancora qualche punticino nella corsa al titolo. A questo, infatti, punto la classifica generale vede al comando Romain Febvre con 449 punti contro i 404 di Lucas Coenen.

Lucas Coenen (KTM) ha vinto la Qualifying Race di Teutschenthal con un margine di vantaggio di appena 1.1 secondi su Jeffrey Herlings (KTM) mentre chiude al terzo posto Romain Febvre (Kawasaki) a 9.1. Quarta posizione per lo sloveno Jan Pancar (KTM) a 17.6 secondi, quinta per lo spagnolo Ruben Fernandez (HJonda) a 19.8, quindi sesto il lettone Pauls Jonass (Kawasaki) a 20.9.

Chiude al settimo posto il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 25.5, quindi è ottavo l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 27.5, nono lo svizzero Jeremy Seewer (Ducati) a 31.4, mentre completa la top10 lo svedese Isak Gifting (Yamaha) a 31.7.

Non va oltre la 17a posizione Andrea Bonacorsi (Fantic) a un minuto esatto, quindi 20° Alberto Forato (Honda) a 1:05, 22° Mattia Guadagnini (Ducati) a 1:10, 30° Federico Tuani (Honda) a 1:41 con Emanuele Alberto (Gas Gas) ad oltre un giro.

La classe regina ora si prepara per una domenica di Teutschenthal tutta da vivere. La prima manche andrà in scena alle ore 14.15, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 17.10 e andrà a far calare il sipario sul round tedesco.