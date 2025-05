MXGP, Lucas Coenen fa sua la Qualifying Race di Ernee, Febvre sempre in vetta alla generale

Lucas Coenen si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio di Francia, nono appuntamento del Mondiale MXGP 2025. Sul tracciato di Ernee il pilota belga non ha lasciato scampo a nessuno e ha leggermente accorciato in classifica generale sul leader Romain Febvre che mantiene un confortante +47.

Lucas Coenen (KTM) ha vinto con un margine di 6.0 secondi sul norvegese Kevin Horgmo (Honda), mentre completa il podio il padrone di casa Romain Febvre (Kawasaki) a 7.5. Quarta posizione per lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 19.7, quinta per il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 20.0, quindi sesta per lo sloveno Jan Pancar (KTM) a 25.1.

Settima posizione per lo svizzero Jeremy Seewer (Ducati) a 28.3 secondi dalla vetta, ottava per lo svedese Isak Gifting (Yamaha) a 29.0, quindi nono l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) a 30.9, mentre completa la top10 il suo connazionale Jeffrey Herlings (KTM) a 31.5. Si ferma in 12a posizione il nostro Andrea Bonacorsi (Fantic) a 38.4, quindi 14a per Mattia Guadagnini (Ducati) a 45.2, quindi 24° Alberto Forato (Honda) a 1:35.

Quale sarà il programma della domenica sulla pista transalpina? La MXGP inizierà alle ore 14.15 con Gara-1, mentre la seconda manche, che andrà a decidere il round di Ernee, prenderà il via alle ore 17.10.