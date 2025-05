MXGP, Lucas Coenen domina gara-1 ad Ernee, secondo in rimonta Romain Febvre

Sul circuito di Ernee, gara-1 del Gran Premio di Francia 2025, nono appuntamento del Mondiale MXGP, è stata conquistata dal belga Lucas Coenen (KTM) che non ha mai mollato la testa della corsa. Secondo posto in rimonta per il francese Romain Febvre (Kawasaki) che, partito male, è comunque riuscito a conquistare 22 punti utili per il Mondiale. Completa il podio l’olandese Jeffrey Herlings (KTM).

Lucas Coenen parte fortissimo e conquista subito la prima posizione difendendosi dagli attacchi di Jeffrey Herlings. Partenza rallentata per il leader del Mondiale Romain Febvre che, fin da subito, deve alzare il ritmo per cercare la rimonta. Il francese, galvanizzato dal pubblico di casa, si porta dopo 10 minuti in terza posizione, sorpassando il connazionale Maxime Renaux (Yamaha).

Il duo della KTM in testa alla gara, composto da Coenen ed Herlings, sembra avere un distacco enorme dal transalpino della Kawasaki che invece, con strada libera, recupera quasi 2 secondi al giro sulle prime due posizioni. A 5 minuti dalla fine della prova Febvre si porta sull’olandese che, incredibilmente lo lascia passare, quasi accontentandosi del terzo posto.

Negli ultimi minuti Coenen amministra il suo vantaggio su Febvre e conquista gara-1. Completa il podio Jeffrey Herlings (+8.809), seguito da Maxime Renaux (+30.697) e dallo svizzero Jeremy Seewer (Ducati,+31.483). Fantastica prestazione per Andrea Bonacorsi (Fantic) che conclude la sua gara in sesta posizione (+35.916). L’appuntamento è per le ore 17.10 con la gara-2 sul circuito francese di Ernee.