MXGP: Febvre domina gara-1 al GP di Spagna, bene gli italiani

Comincia nel segno di Romain Febvre il GP di Spagna, ottavo atto del Mondiale 2025 di Motocross, classe MXGP, in scena questa domenica nella località di Lugo (Galizia). In occasione di gara-1 infatti il pilota francese ha dominato in lungo e in largo sul fango, conservando la testa per tutta la durata della corsa.

All’uscita dei blocchi è proprio il transalpino il più lesto del lotto. Il centauro si è rivelato particolarmente scattante nella bagarre iniziale, approdando per primo alla prima curva inseguito da Jeremy Seewer (Ducati) e Maxime Renaux (Yamaha). Tempo di prendere il ritmo e il nativo di Epinal acquisisce sempre più confidenza con il tracciato, arrivando ad ottenere un vantaggio di quasi otto secondi in meno sulla concorrenza che, presto, si ritrova a fare a meno di Seewer, il quale a causa di un errore scivola all’ottavo posto.

La situazione ai piani alti rimane pressoché invariata per tutta la durata della prova, tanto che ad un minuto dalla fine del tempo, Febvre vanta un vantaggio di dieci secondi, per poi tagliare il traguardo in 34:31.746, piazzandosi davanti al connazionale Maxime Renaux (+0:4.151) ed al padrone di casa Ruben Fernandez (+0.09:8234). Quarta posizione invece per la KTM di Lucas Coenen, il quale ha racimolato uno scarto di +0:20:474 precedendo la Fantic di Glenn Coldhenoff (+0:29.809). Ottima sesta piazza inoltre per Andrea Bonacorsi, il quale ha chiuso i conti con un distacco di +0:38.429. In top 10 anche la Ducati di Mattia Gudagnini, decimo con 1:05.728.

In ottica classifica generale Febvre consolida quindi la sua leadership andando a quota 364 punti. Secondo posto invece per Lucas Coenen, secondo a 312 davanti a Tim Gajser, come sappiamo assente.