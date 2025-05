MX2: Valerio Lata segna il miglior tempo nella Qualifying Race al GP di Germania! Bene Adamo

Salta il banco nella Qualifying Race del GP della Germania, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, classe MX2, contrassegnata dalla prima posizione accaparrata dall’azzurro Valerio Lata, il quale ha segnato il miglior tempo sul circuito di Teutschenthal beffando la concorrenza.

Nello specifico il centauro in forza alla Honda HRC ha fermato il cronometro a 25:10.487, rifilando 3.998 alla Red Bull KTM Factory Racing del sempre competitivo Sacha Coenen, secondo davanti al compagno di scuderia Andrea Adamo, artefice di una grande prova terminata al terzo posto con un ritardo di 10.394 e motivato a terminare il fine settimana in testa alla classifica overall.

Attenzione però perché il diretto rivale dell’italiano, il tedesco Simon Laengenfelder (Red Bull KTM Factory Racing), si è accomodato in quarta posizione accusando uno scarto di 14.679 precedendo il francese Mathis Valin (Kawasaki Racing Team), quinto a 17.947, ed il belga Liam Everts (Nestaan Husqvarna Factor), sesto a 19.440.

Più attardato il transalpino Thibault Benistant (Monster Energy Yamaha), ottavo a 24.399, mentre è da segnalare la ventiquattresima casella di Simone Mancini (1:40.724). Ferruccio Zanchi (Honda HRC) non è invece partito.