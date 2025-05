MX2, Laengenfelder domina gara-1 in Francia. Doppio podio azzurro con Adamo e Lata!

Simon Laengenfelder ha vinto per dispersione gara-1 del Gran Premio di Francia 2025, nono round stagionale del Mondiale Motocross classe MX2. Il tedesco della KTM ha dominato la prima manche domenicale sulla pista di Ernée, aggiudicandosi l’holeshot con una partenza perfetta e poi mantenendo la leadership fino alla bandiera a scacchi con un passo strepitoso.

Alle spalle di Laengenfelder si è inserito il suo compagno di marca Andrea Adamo, ancora molto solido dopo il successo di ieri nella Qualifying Race portando a casa un secondo posto molto importante in chiave iridata e risparmiando anche un po’ di energie in vista di gara-2 nel momento in cui ha capito di non avere lo slancio necessario per andare a mettere pressione al tedesco.

Italia che archivia un fantastico doppio podio di manche grazie alla terza posizione del giovane talento romano Valerio Lata (Honda), autore di un’ottima prestazione che gli regala il miglior risultato dell’anno nella sua stagione d’esordio in MX2. Quarto posto per lo spagnolo Oriol Oliver (KTM) davanti al rookie francese Mathis Valin (Kawasaki), mentre il terzo azzurro al via Ferruccio Zanchi si è attestato in nona piazza.

Gara-1 da incubo per l’olandese campione iridato in carica Kay de Wolf (Husqvarna), che ha compromesso la sua manche con una doppia caduta ravvicinata nei primi minuti dopo aver trovato una partenza efficace (secondo) dovendo risalire dal fondo del gruppo e non andando oltre una deludente 14° posto al traguardo. Con questo risultato, Laengenfelder diventa il nuovo leader del campionato a +8 su Adamo, +9 su De Wolf e +72 su Everts.

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 GP FRANCIA MX2 2025

1 27 LÄNGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:34.097 0.000 50.708 25

2 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:57.294 23.197 50.163 22

3 18 LATA, Valerio ITA FMI Honda HRC Honda 35:59.987 25.890 50.100 20

4 51 OLIVER, Oriol ESP RFME GABRIEL SS24 KTM FACTORY JUNIORS KTM 36:02.092 27.995 50.052 18

5 317 VALIN, Mathis FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 36:12.893 38.796 49.803 16

6 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:16.052 41.955 49.730 15

7 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 36:16.925 42.828 49.710

8 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 36:19.110 45.013 49.661 13

9 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Honda HRC Honda 36:29.062 54.965 49.435 12

10 99 FARRES, Guillem ESP RFME MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 36:30.492 56.395 49.403 11

11 9 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 36:31.880 57.783 49.371 10

12 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 36:50.907 1:16.810 48.946 9

13 83 GRAU, Maxime FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 36:59.914 1:25.817 48.748 8

14 1 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 37:00.583 1:26.486 48.733 7

15 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 37:04.942 1:30.845 48.638 6

16 172 VALK, Cas NED KNMV Van Venrooy KTM Racing KTM 37:11.033 1:36.936 48.505 5

17 696 GWERDER, Mike SUI SWISSMOTOHTS KTM Racing Team KTM 37:27.116 1:53.019 48.158 4

18 20 MIKULA, Julius CZE ACCR TM Moto CRD Motosport TM 37:30.512 1:56.415 48.085 3

19 22 BRACERAS, David ESP RFME JM Honda Racing Honda 35:54.789 -1 Lap 47.431 2

20 256 SMITH, Magnus DEN DMU KL Racing Team KTM 36:05.554 10.765 47.195 1

21 338 OLSSON, Filip SWE SVEMO Young Motion powered by Resa KTM 36:11.072 16.283 47.075 0

22 408 SMULDERS, Scott NED KNMV Triumph 36:27.849 33.060 46.714 0

23 473 WOHNHAS, Collin GER DMSB SixtySeven Racing-Team Husqvarna 36:49.144 54.355 46.264 0

24 524 DE BAERE, Emile BEL FMB D.V.S junior racing TM 36:57.515 1:02.726 46.089 0

25 220 MICHELIS, Martin EST EMF Young Motion powered by Resa KTM 37:42.285 1:47.496 45.177 0

26 234 SCHUDEL, Remo SUI SWISSMOTO KTM 22:28.730 -9 Laps 40.118 0