MX2, Andrea Adamo vince la Qualifying Race del GP di Francia e si porta a -14 da de Wolf

Uno splendido Andrea Adamo si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio di Francia, nono appuntamento del Mondiale MX2 2025. Sul tracciato di Ernee abbiamo vissuto un primo capitolo del weekend decisamente intenso. A questo punto la classifica generale vede Kay de Wolf al comando con 383 punti e +9 su Simon Laegenfelder, quindi terzo Andrea Adamo a 14 lunghezze.

La Qualifying Race della MX2 ha visto il successo del nostro Andrea Adamo (KTM) con un margine di vantaggio di 2.7 secondi sul tedesco Simon Laengenfelder (KTM), quindi completa il podio il belga Sacha Coenen (KTM) a 8.8.

Quarta posizione per il francese Thibault Benistant (Yamaha) a 18.5, quinta per il nostro Valerio Lata (Honda) a 26.8, sesta per lo spagnolo Oriol Oliver (KTM) a 29.0. Chiude in settima posizione l’olandese Cas Valk (KTM) a 39.1, ottava per il connazionale Kay de Wolf (Husqvarna) mentre è 11° Ferruccio Zanchi (Honda) a 58.7

Quale sarà il programma della MX2 per il Gran Premio di Francia? La classe più leggera inizierà alle ore 13.15 con Gara-1, mentre la seconda manche, che andrà a decidere il round di Ernee, prenderà il via alle ore 16.10.