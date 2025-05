MX2: Andrea Adamo alla prova di Ernée. L’obiettivo è agganciare il vertice

In Francia per accorciare ancora di più le distanze, agganciare il vertice. Sognare. Manca sempre meno all’inizio del GP di Francia, nona tappa valida per il Mondiale 2025 di motocross, classe MX2, in scena questo fine settimana sul circuito di Ernée. Un appuntamento di fondamentale importanza per Andrea Adamo, motivatissimo a cavalcare ancora la striscia di risultati positivi ottenuti fino a questo momento.

Il centauro siciliano in forza alla KTM attualmente occupa la terza piazza con 359 punti, ventuno in meno rispetto all’attuale leader, Kay de Wolf (Husqvarna), primo con 380 precedendo Simon Langenfelder (KTM), secondo con 365. Nelle ultime quattro prove, il pilota italiano ha ottenuto ben tre piazzamenti sul gradino più alto del podio.

Non sarà facile dettare legge nell’ostico quanto mitico tracciato di Raymond Dem, che ritorna ad ospitare una tappa del Mondiale dal 2022, quando ad imporsi furono rispettivamente Tom Vialle e Thibault Benistant. Ma stavolta sarà giocoforza un’altra storia, e sarà importante farsi trovare pronti fin dalla Qualifying Race stampando un tempo adeguato che potrebbe consentire all’azzurro di partire dal cancelletto in una posizione di vantaggio.