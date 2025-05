MX2, Andrea Adamo a Teutschenthal per cercare la vetta

La caccia al vertice è ufficialmente iniziata. Dopo tanti weekend passati a rincorrere, adesso Andrea Adamo proverà a prendere possesso della classifica piloti in quel di Teutschenthal, località che ospita questo fine settimana il GP della Germania, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, classe MX2.

Il pilota siciliano in forza alla KTM è reduce da un filotto di weekend positivi, in cui è passato dalla quinta alla seconda posizione nell’overall, quest0ultima agganciata con forza e autorità pochi giorni fa sul circuito francese di Ernéè, dove ha collezionato due posti d’onore avvicinandosi sensibilmente al gradino più alto.

Ma qual è l’attuale situazione? Al momento a guidare le operazioni è Simon Laengenfelder (KTM), primo con 424, undici lunghezze in più rispetto ad Adamo, secondo davanti Kay de Wolf (Husqvarna), terzo con 399 e reduce da una prestazione in terra transalpina oltremodo negativa. Non lontano figura anche Liam Everts (Husqvarna), quarto con 343.

Non sarà certamente una passeggiata per Adamo, costretto a fare i conti con Laengenfelder, motivato a non sbagliare nel tracciato di casa, solitamente molto caro a Lucas Coenen (adesso in MXGP) e alla ricerca di un nuovo leader. Le motivazioni non mancano, ma adesso tocca all’azzurro dimostrare sul campo di essere quel centauro in grado di ruggire, in grado di imporsi con autorità, in grado di ribaltare tutto. Forza Andrea.