MX2, Adamo trionfa in gara-2 a Lugo. De Wolf limita i danni in chiave Mondiale con una gran rimonta

Andrea Adamo piazza la zampata e salva in extremis il bilancio del weekend a Lugo vincendo gara-2 di MX2 del Gran Premio di Spagna 2025, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross. Il siciliano della KTM è stato autore di una prestazione di grande spessore dopo il passaggio a vuoto della Qualifying Race ed il quinto posto della prima manche, sfiorando addirittura il successo overall del GP.

Il campione del mondo MX2 del 2023 ha disputato una prova estremamente solida sin dalla partenza, risalendo poi senza fretta approfittando della caduta del connazionale Ferruccio Zanchi (poi 10°), superando il compagno di squadra tedesco Simon Laengenfelder (terzo al traguardo) e ritrovandosi al comando a pochi minuti dalla fine in seguito all’errore di Sacha Coenen.

Il belga della KTM, dominatore incontrastato della gara fino a quel momento anche grazie all’holeshot iniziale, ha sperperato un vantaggio di circa dieci secondi sull’azzurro ripartendo in seconda piazza ma non avendo lo spunto necessario per mettere sotto pressione Adamo. Gran rimonta dell’olandese Kay de Wolf, che ha limitato i danni dopo una pessima partenza (era in fondo al gruppo) arrivando quarto con la sua Husqvarna e aggiudicandosi per un’incollatura il GP di Spagna.

De Wolf, grazie a questo risultato, ha mantenuto la leadership della generale conservando un vantaggio di 15 punti su Laengenfelder, 21 su Adamo e 67 su Everts.

ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP SPAGNA MX2 2025

1 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:30.697 0.000 48.505 25

2 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:32.888 2.191 48.454 22

3 27 LÄNGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:34.505 3.808 48.416 20

4 1 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:37.674 6.977 48.343 18

5 9 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 34:38.376 7.679 48.326 16

6 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:40.878 10.181 48.268 15

7 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 34:41.795 11.098 48.247 14

8 4 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 34:56.416 25.719 47.910 13

9 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:32.666 1:01.969 47.096 12

10 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Honda HRC Honda 35:33.891 1:03.194 47.069 11

11 51 OLIVER, Oriol ESP RFME GABRIEL SS24 KTM FACTORY JUNIORS KTM 35:40.117 1:09.420 46.932 10

12 18 LATA, Valerio ITA FMI Honda HRC Honda 35:58.332 1:27.635 46.536 9

13 83 GRAU, Maxime FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 36:02.040 1:31.343 46.456 8

14 20 MIKULA, Julius CZE ACCR TM Moto CRD Motosport TM 36:03.806 1:33.109 46.418 7

15 99 FARRES, Guillem ESP RFME MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 36:05.052 1:34.355 46.391 6

16 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 36:07.069 1:36.372 46.348 5

17 22 BRACERAS, David ESP RFME JM Honda Racing Honda 36:26.478 1:55.781 45.937 4

18 317 VALIN, Mathis FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 34:55.348 -1 Lap 45.272 3

19 256 SMITH, Magnus DEN DMU KL Racing Team KTM 35:03.169 7.821 45.103 2

20 368 NILSSON, Samuel ESP RFME Young Motion powered by Resa Triumph 35:37.527 42.179 44.378 1

21 114 VENNEKENS, Nicolas BEL FMB VNT Racing KTM KTM 35:13.346 -2 Laps 42.246 0

22 938 BICALHO, Rodolfo BRA FMI KTM 34:44.957 -6 Laps 32.116 0

23 172 VALK, Cas NED KNMV Van Venrooy KTM Racing KTM 3:50.070 -17 Laps 24.253 0