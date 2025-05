MX2, Adamo si difende in Spagna e mantiene in equilibrio il Mondiale

Si è concluso ieri il Gran Premio di Spagna 2025 della categoria MX2, ottavo appuntamento del Mondiale. La classifica piloti aggiornata al termine delle due gare disputate sul circuito di Lago presenta una situazione ancora incerta ed in continua evoluzione. L’olandese Kay de Wolf ha comunque mantenuto la leadership, salendo a 380 punti conquistati in otto gare.

Il tedesco Simon Langenfelder, con soli 15 punti di distacco, continua la sua rincorsa alla prima posizione seguito da Andrea Adamo con 359 punti. I tre piloti sono stati protagonisti di due gare appassionanti con continui colpi di scena. Il leader del Mondiale aveva inizialmente allungato in classifica con la vittoria in gara-1 chiudendo un digiuno lungo un mese.

Il suo rivale teutonico si è dovuto accontentare dell’ottava posizione dopo la caduta iniziale mentre il 2003 azzurro ha concluso una gara difficile in quinta posizione. Tutto è cambiato con la gara-2 vinta da un ottimo Adamo che salva il bilancio finale del Gran Premio. Anche Langenfelder è riuscito però a limitare i danni con un buon terzo posto, davanti ad un Kay de Wolf caparbio nella rimonta.

Il siciliano vede allontanarsi di poche lunghezze la testa del Mondiale ma gli appuntamenti ed i punti in palio sono ancora tanti. Kay de Wolf sembra il più solido dei tre ma deve continuamente prestare attenzione alle sue spalle, con Langenfelder pronto ad approfittare di qualsiasi occasione. Il prossimo Gran Premio, in Francia, tra due settimane, ci saprà dire di più su questa entusiasmante lotta per il Campionato MX2.