MX2: Adamo secondo anche in gara-2 al GP di Francia, balzo nella classifica generale

Un ottimo Andrea Adamo ha conquistato la seconda posizione anche nella gara-2 del GP della Francia, tappa del Mondiale 2025 di Motocross, classe MX2, andata in scena suo mitico tracciato di Ernèe. Buone risposte per il siciliano che sta trovando finalmente quella continuità a lungo cercata in stagione.

Nello specifico il pilota in forza alla KTM si è reso artefice di una pregevole uscita dal cancelletto, arrivando poi per secondo alla prima curva cedendo il passo al solo Simon Laengenfelder, bravo a condurre la prova dall’inizio alla fine battagliando decimo su decimo con il nostro portacolori, salvo poi arrivare per primo al traguardo con una differenza di 0:10.566.

Sul gradino piú basso del podio si è invece accomodato Thibault Benistant, racimolando un gap di 0:13.451 con cui ha preceduto Sacha Coenen, quarto a 0:14.825. Lontano invece Kay De Wolf, il quale ha accusato dei problemi in partenza che di fatto hanno compromesso la sua prova, chiusa al dodicesimo posto. Decimo inoltre Valerio Lata, sedicesimo Ferruccio Zanchi.

Quanto successo nella giornata odierna ha cambiato sensibilmente la situazione nella classifica generale. Laengenfelder è infatti nuovo leader con 424, seguito da Adamo, secondo con 413, quindi De Wolf a 399.