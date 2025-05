Musetti-Rune sempre più probabile al Roland Garros. L’azzurro non ha mai raccolto un set nei precedenti

Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, si è qualificato per il terzo turno del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis: l’azzurro affronterà l’argentino Mariano Navone ed in caso di successo potrebbe poi sfidare negli ottavi di finale il danese Holger Rune.

Rune, accreditato della testa di serie numero 10, dovrà vedersela prima con il padrone di casa transalpino Quentin Halys e poi potrà presentarsi all’eventuale sfida contro l’azzurro: nel caso in cui la possibilità dovesse concretizzarsi, il danese affronterebbe un avversario già battuto in passato.

Nei due precedenti sul circuito maggiore, infatti, Rune ha sempre vinto in due set, anche se le sfide tra i due non si sono mai disputate sulla terra battuta: nel 2023 nei quarti sull’erba del Queen’s il danese vinse per 6-4 7-5, mentre nel 2024 nei sedicesimi sul cemento di Indian Wells Rune si impone per 6-2 7-6 (5).

PRECEDENTI MUSETTI-RUNE (0-2)

2024 Holger Rune ATP Masters 1000 Indian Wells Round of 32 Outdoor Hard 6-2 7-6 (5)

2023 Holger Rune London / Queen’s Club Quarterfinal Outdoor Grass 6-4 7-5