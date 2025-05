Musetti prosegue la rincorsa alla top8 verso il Roland Garros. E c’è Djokovic nel mirino…

Lorenzo Musetti si conferma uno dei tennisti più caldi del circuito e raggiunge i quarti di finale anche agli Internazionali d’Italia 2025, dopo aver fatto finale a Montecarlo e semifinale a Madrid in occasione dei primi due Masters 1000 sulla terra battuta della stagione. Il toscano continua dunque a mettere fieno in cascina per il ranking e resta in lizza per essere uno dei primi 8 del seeding al Roland Garros (in programma dal 25 maggio).

L’azzurro, che aveva cominciato il torneo romano da numero 9 al mondo (best ranking), si sta rendendo protagonista di un esaltante testa a testa con Alex de Minaur per l’ottava posizione della classifica ATP anche se anche altri giocatori come Tommy Paul e Arthur Fils possono ancora rientrare in questa volata finale per le prime 8 teste di serie a Parigi.

Musetti si è portato momentaneamente all’ottavo posto del ranking virtuale a quota 3660 punti, ma De Minaur ha la possibilità di effettuare il controsorpasso stasera battendo Paul. Il 23enne carrarino dovrà dunque superare un turno in più rispetto all’australiano per completare il sorpasso, ma l’approdo in semifinale (o magari all’ultimo atto) potrebbe consentirgli di superare il norvegese Casper Ruud, al momento 7° con 3805 punti ed impegnato in tarda serata agli ottavi contro lo spagnolo Jaume Munar.

Lorenzo, se dovesse arrivare in finale a Roma, sarebbe comunque certo di scavalcare in graduatoria Novak Djokovic (fermo a 4080 punti, non avendo giocato quest’anno al Foro Italico) mettendosi nelle condizioni ideali per presentarsi al Major francese tra i migliori 8 del mondo.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking ATP virtuale con i quarti a Roma: ottavo con 3660 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Roma: settimo con 3860 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Roma: sesto con 4110 punti

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Roma: sesto con 4460 punti.