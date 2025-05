Musetti-Navone, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Musetti vuole continuare a sognare in grande a Parigi e si presenterà in campo domani (alle ore 11.00, in apertura di programma) sul Suzanne Lenglen per affrontare Mariano Navone al terzo turno del Roland Garros 2025. In palio 100 punti per il ranking e soprattutto un posto agli ottavi contro il vincente del confronto tra Holger Rune e Quentin Halys.

Bilancio in perfetta parità nei precedenti scontri diretti tra Musetti e Navone, con l’azzurro che si è imposto proprio sui campi parigini per 7-6 6-3 ai sedicesimi di finale dei Giochi Olimpici 2024 mentre l’argentino aveva avuto la meglio sempre l’anno scorso per 7-5 6-1 nell’ultimo atto del Challenger di Cagliari (sempre sulla terra battuta). Favorito d’obbligo comunque il 23enne carrarino, reduce da tre semifinali 1000 consecutive sul rosso e fresco di best ranking con la sua attuale settima posizione nella classifica mondiale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Navone, match valevole come terzo turno del Roland Garros. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-NAVONE ROLAND GARROS 2025

Venerdì 30 maggio

Court Suzanne Lenglen – Inizio alle ore 11.00

Lorenzo Musetti vs M. Navone

PROGRAMMA MUSETTI-NAVONE ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 11.00 alle 20.40, Eurosport 1 dalle 17.45 in poi.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.