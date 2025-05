Musetti-Navone oggi, Roland Garros 2025: orario esatto, tv, programma, streaming

Caccia agli ottavi di finale del Roland Garros 2025 per Lorenzo Musetti. Il toscano prova ad arrivare per la terza volta in carriera tra i migliori 16 dello Slam parigino, dopo il 2021 (Djokovic) e il 2023 (Alcaraz). Stavolta dall’altra parte della rete c’è Mariano Navone.

Con l’argentino i precedenti sono due. Uno perso, in finale al Challenger di Cagliari, e uno vinto, ma in una circostanza assai particolare. Si trattava, infatti, del secondo turno delle Olimpiadi, disputate proprio sui campi in terra più famosi al mondo nello scorso luglio-agosto. Fu il secondo mattone che Musetti mise insieme verso la conquista della medaglia di bronzo. Rimane il fatto, ad ogni modo, che Navone resta giocatore piuttosto complicato da affrontare sul rosso, e oltretutto in parziale ripresa dopo un periodo non proprio dei migliori. C’è però un fattore: questo è finora il miglior Musetti di sempre.

Il match tra Lorenzo Musetti e Mariano Navone inizierà alle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv Eurosport 2, oltre che in diretta streaming su Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre una vasta gamma di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-NAVONE, ROLAND GARROS 2025 OGGI

Venerdì 30 maggio

Court Suzanne Lenglen

Ore 11:00 Musetti (ITA) [8]-Navone (ARG) – 3° turno uomini

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle 17:45, Eurosport 2 dalle 11:00 a fine giornata

Diretta streaming: Discovery+ (tutti i campi); Sky Go e DAZN (feed di Eurosport 1 e 2)

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)