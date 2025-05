Musetti-Nakashima sulla RAI oggi? Orario ATP Roma 2025, canale esatto, streaming

Ritorna in campo Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2025. Al Foro Italico di Roma il toscano va a caccia degli ottavi di finale contro l’americano Brandon Nakashima, con il quale è 1-1 nei precedenti finora disputati.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NAKASHIMA (2° MATCH DALLE 11.00)

Nessuno di questi, però, si è giocato sulla terra rossa: prima ‘l’erba del Queen’s, dove i due si sono dati ampia battaglia prima di un 6-4 al terzo da parte del classe 2002 di Carrara, poi gli US Open, dove in quattro set il californiano ha restituito il favore. Stavolta si gioca sulla superficie d’elezione di Musetti, che parte favorito anche per quanto sta mostrando in questa fase del 2025, davvero prolifica di risultati allo stato attuale delle cose.

Il match tra Lorenzo Musetti e Brandon Nakashima si giocherà come secondo match sul Campo Centrale dopo Sabalenka-Kenin (ore 11:00). Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. Non è ancora stato reso noto se la Rai trasmetterà o meno l’incontro all’interno dell’accordo che prevede un match in chiaro al girono. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA MUSETTI-NAKASHIMA ATP ROMA 2025 OGGI

Domenica 11 maggio

Campo Centrale

Ore 11:00 Sabalenka [1]-Kenin (USA) [31] – 3° turno WTA

A seguire Musetti (ITA) [8]-Nakashima (USA) [28] – 3° turno ATP – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA MUSETTI-NAKASHIMA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203). NB: il match non si vedrà in chiaro sulla RAI.

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport