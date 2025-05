Musetti-Nakashima, ATP Roma 2025: programma, orario, tv, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Brandon Nakashima al terzo turno degli Internazionali d’Italia: dopo aver regolato agevolmente il poco quotato finlandese Otto Virtanen, il tennista toscano se la dovrà vedere con il rivale statunitense, numero 29 del ranking ATP. L’asticella si alzerà sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, ma l’azzurro partirà con tutti i favori del pronostico e ha tutte le carte in regola per meritarsi la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev e l’australiano Alexey Popyrin.

L’appuntamento è per domenica 11 maggio, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale. Il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Sofia Kenin, al termine toccherà all’azzurro. Il 23enne, numero 9 del mondo reduce dalla finale di Montecarlo e dalla semifinale di Madrid, incrocerà il coetaneo, numero 29 del ranking ATP che non ha ancora disputato un incontro a Roma visto al bye al primo turno e il walkover al secondo (l’australiano Jordan Thompson non è sceso in campo).

I precedenti sono in perfetta parità (1-1 dopo il doppio testa a testa dell’anno scorso): Musetti si impose per 6-4, 4-6, 6-4 negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Londra (il Queen’s), mentre Nakashima ebbe la meglio per 6-2, 3-6, 6-3, 7-6(4) nei sedicesimi di finale degli US Open. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Nakashima, terzo turno degli Internazionali d’Italia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-NAKASHIMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025

Domenica 11 maggio

Secondo match dalle ore 11.00 Lorenzo Musetti vs Brandon Nakashima – Diretta tv su Sky Sport Tennis/Sky Sport Arena

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si giocherà Sabalenka-Kenin. Al termine toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-NAKASHIMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Plus, per gli abbonati. Il palinsesto dettagliato di Sky verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.