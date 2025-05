Musetti-Medvedev, Internazionali d’Italia 2025: orario, tv, programma, streaming

Tutti gli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis si disputeranno nella giornata di martedì 13 maggio: tornerà in campo Lorenzo Musetti, che sarà opposto al russo Daniil Medvedev.

Il match sarà il terzo del programma di giornata sulla Grand Stand Arena, campo sul quale si giocherà a partire dalle ore 11.00: in precedenza si disputeranno i match di doppio Marcel Granollers/Horacio Zeballos-Sander Arends/Luke Johnson e Matthew Ebden/John Peers-Kevin Krawietz/Tim Puetz.

Il match tra Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP ROMA 2025

Martedì 13 maggio – Grand Stand Arena

Dalle ore 11.00

Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 4)-Sander Arends/Luke Johnson (Paesi Bassi/Gran Bretagna)

A seguire

Matthew Ebden/John Peers (Australia)-Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania, 3)

Non prima delle ore 14.00

Lorenzo Musetti (Italia, 8)-Daniil Medvedev (Russia, 10) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.