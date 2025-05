Musetti, il doppio un ostacolo a Roma tra Medvedev e Zverev? Due partite in un giorno: serve una riflessione

Lorenzo Musetti domani sarà chiamato al doppio impegno agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: negli ottavi di finale del torneo di singolare l’azzurro affronterà, non prima delle ore 14.00, il russo Daniil Medvedev, poi, dopo un congruo riposo, giocherà in doppio con Lorenzo Sonego, sfidando il finlandese Harri Heliovaara ed il britannico Henry Patten.

Il programma del torneo impone un tour de force al toscano, dato che nel tabellone di singolare la parte bassa del tabellone tornerà in campo già nella giornata successiva, quella di mercoledì 14 maggio, quando, in caso di successo su Medvedev, l’azzurro nei quarti di finale affronterebbe uno tra il francese Arthur Fils ed il tedesco Alexander Zverev.

Per Musetti, dunque, sarà necessario distribuire bene le forze nei prossimi due giorni di incontri, anche a costo di sacrificare, se necessario, il torneo di doppio, ragion per cui non ci sarebbe da sorprendersi se arrivasse il forfait da parte della coppia azzurra in caso di vittoria dispendiosa del toscano sul russo, nell’ottica di un più rapido recupero in vista dei quarti di finale di singolare.