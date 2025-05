Musetti-Hanfmann, Roland Garros 2025: programma, orario, tv, streaming

Domenica 25 maggio, per il tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, scenderà in campo Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, che nel match del primo turno affronterà il qualificato tedesco Yannick Hanfmann.

La sfida si giocherà sul Court Philippe Chatrier, nel terzo incontro dalle ore 12.00, e sarà preceduto dai match Sabalenka-Rakhimova e Pavlyuchenkova-Zheng: si tratta del terzo incrocio tra i due sul circuito maggiore, ed al momento il bilancio è in parità sull’1-1.

Il match tra Lorenzo Musetti e Yannick Hanfmann, del Roland Garros, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 HD (17.45-23.30) o Eurosport 2 HD (11.00-21.00), inoltre sarà prevista la diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Domenica 25 maggio – Court Philippe Chatrier

Dalle ore 12.00

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1)-Kamilla Rakhimova (Russia)

A seguire

Anastasia Pavlyuchenkova (Russia)-Zheng Qinwen (Cina, 8)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 8)-Yannick Hanfmann (Germania, Q) – Diretta tv su Eurosport 1 HD (17.45-23.30) o Eurosport 2 HD (11.00-21.00)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD (17.45-23.30) o Eurosport 2 HD (11.00-21.00).

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.