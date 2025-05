Musetti-Hanfmann oggi, Roland Garros 2025: orario esatto, partite precedenti, tv, streaming

Oggi, domenica 25 maggio, prima giornata di incontri nell’edizione 2025 del Roland Garros. Sul campo del Philippe-Chatrier a Parigi, Lorenzo Musetti (n.8 del seeding) farà il proprio esordio contro il tedesco Yannick Hanfmann. Un match, sulla carta, alla portata del toscano, ma che può nascondere delle insidie specie se l’azzurro non dovesse essere super centrato.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HANFMANN (3° MATCH DALLE 12.00)

Musetti ha affrontato in tre circostanze il teutonico, contando anche i Challenger, e ha perso in due circostanze. Si parla delle qualificazioni al torneo di Todi nel 2020, nel periodo triste del Covid (3-6 6-4 6-3 per Hanfmann) e dell’incontro di primo turno a Madrid del 2023 (vittoria di Hanfmann col punteggio di 6-4 7-6 (3)). L’unica vittoria di Lorenzo risale al 2020 nei quarti di finale in Sardegna (6-2 6-4).

Si parla, dunque, di precedenti abbastanza datati, considerando l’evoluzione tecnica e mentale che ha avuto il carrarino. Dipenderà da lui e dalla propria maniera di stare in campo. Se dovesse avere il mood messo in mostra nei tornei sulla terra di quest’annata, non ci dovrebbero essere problemi. In caso contrario, le cose potrebbero complicati dal momento che il tedesco in passato ha dimostrato di avere il tennis per dare fastidio al giocatore italiano.

La partita tra Lorenzo Musetti e Yannick Hanfmann, valida per il primo turno del Roland Garros 2025, sarà la terza in programma sul campo Philippe-Chatrier, preceduta dalle sfide Sabalenka-Rakhimova e Pavlyuchenkova- Zheng. Lo schedule del Centrale di Parigi prevede che l’inizio degli incontri sia alle ore 12:00. La copertura televisiva della partita sarà garantita dai canali di Eurosport (Eurosport1 HD o Eurosport2 HD); in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

MUSETTI-HANFMANN OGGI ROLAND GARROS 2025

Domenica 25 maggio

Court Philippe-Chatrier

dalle 12:00

[1] Sabalenka (BLR) vs Rakhimova (RUS)

A seguire

Pavlyuchenkova (RUS) vs [8] Zheng (CHN)

A seguire

[8] Musetti (ITA) vs [Q] Hanfmann (GER)

non prima delle 20:15

[13] Shelton (USA) vs Sonego (ITA)

PROGRAMMA MUSETTI-HANFMANN ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD (17.45-23.30) o Eurosport 2 HD (11.00-21.00)

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN

Diretta testuale: OA Sport