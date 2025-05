Musetti-Galan, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming

Lorenzo Musetti, dopo aver potuto usufruire di due giornate di riposo in seguito al suo match d’esordio vinto domenica scorsa con il tedesco Yannick Hanfmann, tornerà in campo domattina sul Philippe Mathieu contro il lucky loser colombiano Daniel Galan in occasione del secondo turno del Roland Garros 2025, evento clou della stagione su terra battuta.

I favori del pronostico sono tutti dalla parte dell’azzurro, numero 7 del ranking mondiale e reduce da un ottimo periodo in cui ha collezionato tre semifinali consecutive nei Masters 1000 sul rosso (a Montecarlo si era spinto poi fino all’ultimo atto, perdendo in finale con Carlos Alcaraz), che ha battuto inoltre Galan in entrambi i precedenti senza mai conceder alcun set. Un anno fa il toscano si impose proprio nello Slam parigino sull’attuale n.122 ATP al primo turno per 6-3 6-3 7-5.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Galan, valevole come secondo turno del Roland Garros. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-GALAN ROLAND GARROS 2025

Mercoledì 28 maggio

Court Simonne Mathieu – Inizio alle ore 11.00

Lorenzo Musetti vs D. Galan

PROGRAMMA MUSETTI-GALAN ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o Eurosport 2.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.