Musetti e Rune agli ottavi senza esaltare: chi vince può mettere la semifinale nel mirino

Fin dal momento del sorteggio del Roland Garros c’era un ostacolo importante sulla strada di Lorenzo Musetti verso la sua prima semifinale Slam della carriera. Quell’ostacolo si chiama Holger Rune e sarà il prossimo avversario del toscano negli ottavi di finale a Parigi, in una partita che può davvero far svoltare tutto il torneo dell’italiano e del danese.

Chiaramente guardando al tabellone l’occasione è più che ghiotta, visto che Musetti e Rune sono stati inseriti nella parte basse e nel quadrante con presente Taylor Fritz come possibile avversario ai quarti. L’americano già non spaventava molto e ha salutato il Roland Garros con largo anticipo, sconfitto dal tedesco Daniel Altmaier, che ora sogna proprio quel quarto di finale, visto che affronterà al prossimo turno il vincente del derby tra Frances Tiafoe e Sebastian Korda.

Musetti e Rune sono assolutamente superiori sulla carta rispetto ai nomi appena citati, ma entrambi dovranno prima di tutto vincere il loro ottavo e giocare decisamente meglio rispetto a quello visto oggi. Sia l’azzurro sia il danese non hanno esaltato, avendo particolari difficoltà rispettivamente con l’argentino Mariano Navone e il francese Quentin Halys.

Contro Navone si è visto un Musetti davvero molto nervoso in avvio di partita, contratto e completamente fuori dal gioco. Il toscano si è trovato sotto di un set e di un break, ma ha saputo svoltare e vincere poi al quarto. Il match si è messo in discesa solamente nel terzo set e anche lo stesso coach di Musetti, Simone Tartarini, a fine partita ha dichiarato che si era preoccupato molto per l’andamento del match e soprattutto per quello che Lorenzo stava trasmettendo in campo.

Ancora più fatica ha fatto sicuramente Holger Rune, con il danese che si è trovato ad affrontare un quinto set contro Halys, rimontando anche dal 2-1 per il francese, che si è trovato sul 5-5 nel quarto set, perdendo un doloroso turno di servizio in un undicesimo game che ha completamente cambiato l’inerzia del match. Rune si è poi sciolto, liberandosi della tensione e andando a vincere agevolmente il quinto set.

Quella di domenica sarà anche la prima sfida sul rosso tra Musetti e Rune, con il danese che ha vinto i primi due precedenti. Un esame anche molto importante per il toscano, per dimostrare di aver veramente fatto quel definitivo salto di qualità anche in uno Slam dopo una stagione sulla terra eccezionale a livello di Masters 1000.