Musetti-Alcaraz si vedrà sulla RAI? Orario semifinale, programma ATP Roma, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Carlos Alcaraz nella semifinale degli Internazionali d’Italia: dopo aver superato due ostacoli decisamente impegnativi come il russo Daniil Medvedev (in passato vincitore nella Capitale) e il tedesco Alexander Zverev (attuale numero 2 del mondo), il nostro portacolori andrà a caccia di una grande impresa contro il formidabile spagnolo, grande specialista di questa superficie e numero 3 del ranking ATP.

Il tennista toscano ha dimostrato di essere salito in cattedra sulla terra rossa e vuole continuare a sognare in grande al Foro Italico, sostenuto dal proprio pubblico. Il nuovo numero 8 del circuito internazionale ha tutte le carte in regola per fare partita pari contro l’iberico e meritarsi l’approdo all’atto conclusivo nella Città Eterna, dove affronterebbe chi avrà la meglio nello spicchio di tabellone in cui lo statunitense Tommy Paul attende il vincente del confronto tra Jannik Sinner e il norvegese Casper Ruud.

Il 23enne è reduce dalla finale al Masters 1000 di Montecarlo e dalla semifinale al Masters 1000 di Madrid, a dimostrazione della nuova dimensione in cui è entrato. Il nostro portacolori cercherà la rivincita contro Carlos Alcaraz, da cui ha perso nel Principato anche a causa di un problema fisico emerso dopo aver conquistato il primo set. Il 21enne conduce per 4-1 nei precedenti, l’unico successo dell’azzurro risale alla finale di Amburgo disputata nel 2022.

L’appuntamento è per venerdì 16 maggio: sarà il secondo incontro a partire dalle ore 13.30 sul Campo Centrale e non incomincerà prima delle ore 15.30. Ad aprire la giornata sarà la semifinale di doppio tra Sara Errani/Jasmine Paolini e le russe Maria Andreeva/Diana Shnaider, al termine di quel match toccherà a Lorenzo Musetti. La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1; in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-ALCARAZ, SEMIFINALE ATP ROMA

Venerdì 16 maggio

Secondo match dalle ore 13.30 e non prima delle ore 15.30 Lorenzo Musetti vs Carlos Alcaraz – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 13.30, si giocherà la semifinale del doppio femminile Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider. Al termine, e non prima delle ore 15.30, toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-ALCARAZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.