Musetti-Alcaraz oggi, Internazionali d’Italia 2025: orario prima semifinale, tv, streaming

Venerdì 16 maggio, per il tabellone di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis la prima semifinale sarà quella tra Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, e l’iberico Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3: in palio un posto in finale nel torneo ATP Masters 1000 di Roma.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ALCARAZ (NON PRIMA DELLE 15.30)

Il match si giocherà sul Campo Centrale, nel secondo match dalle ore 13.30, e sarà preceduto dal doppio Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, ma inizierà comunque non prima delle 15.30: lo spagnolo è in vantaggio per 4-1 nei confronti diretti, col bilancio sulla terra battuta che è di 2-1.

La prima semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Roma, tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Carlos Alcaraz, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale.

CALENDARIO ATP ROMA 2025

Venerdì 16 maggio – Campo Centrale

Dalle ore 13.30

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 3)-Mirra Andreeva/Diana Shnaider (Russia, 6)

Non prima delle ore 15.30

Lorenzo Musetti (Italia, 8)-Carlos Alcaraz (Spagna, 3) – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.