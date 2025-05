Mountain bike: nel weekend torna in gara Mathieu van der Poel, obiettivo i Mondiali

Ospite, anzi, protagonista di lusso per la prossima tappa della Coppa del Mondo di mountain bike. Nel weekend appuntamento in Cechia, a Nove Mesto, con il cross country maschile che vedrà al via Mathieu van der Poel.

Dopo l’ormai consueta primavera da sogno su strada, con i trionfi alla Sanremo ed alla Roubaix, il neerlandese dell’Alpecin-Deceuninck torna a dedicarsi ad una delle sue passioni, il fuoristrada.

Come rivelato dal commissario tecnico olandese Gerben de Knegt tra gli obiettivi di questa stagione per van der Poel ci sono infatti i Mondiali che si svolgeranno dal 10 al 14 settembre in Svizzera.

E ancora: “Ho sentito che vuole vedere a che punto è a Nove Mesto. Ora c’era un po’ di tempo per farlo. Ma non può aver fissato un obiettivo troppo grande, perché il tempo per prepararsi è stato molto limitato”. Dopo il Tour de France van der Poel disputerà altre gare in mountain bike, anche se al momento non c’è un programma.