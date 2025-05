Mountain bike, a Nove Mesto vince l’austriaca Mona Mitterwallner. Sedicesima Berta

Terza tappa, dopo le due brasiliane ad Araxà, per la Coppa del Mondo di mountain bike nella specialità olimpica del cross country. Stamattina in scena le donne élite in quel di Nove Mesto, in Cechia. A trionfare è stata l’austriaca Mona Mitterwallner, argento europeo in carica della specialità.

Vittoria in volata per lei che torna al successo a due anni di distanza dall’ultimo. Battuta nell’ultimo tratto la neozelandese Sammie Maxwell, leader della classifica con una vittoria ed un secondo posto in Brasile ad aprile.

Terza posizione per la veterana sudafricana Candice Lill, a 25”, poi la svizzera Alessandra Keller e l’australiana Rebecca Henderson a completare la top-5. In casa Italia la migliore è Martina Berta, sedicesima a 2’21”. Tra le prime trenta anche Greta Seiwald, ventisettesima.