Mountain bike, a Nove Mesto Filippo Fontana ottiene il miglior risultato in Coppa del Mondo

Si è conclusa ieri la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di mountain bike. Sul tracciato di Nove Mesto, in Cechia, leggermente modificato rispetto alle passate edizioni, sono andate in scena le due gare maschili e femminili di cross country. Andiamo a scoprire i risultati delle manches ponendo una lente di ingrandimento sulle prestazioni degli italiani.

La gara femminile è stata conquistata dall’austriaca Mona Mitterwallner, già medaglia d’argento agli Europei in questa specialità. L’austriaca ha anticipato la neozelandese Sammie Maxwell, scavalcandola nel campionato. Il podio è stato infine completato dalla sudafricana Candice Lill. Prestazione opaca per le italiane: la migliore è stata Martina Berta (Origine Racing Division), sedicesima con un ritardo di 2’21” dalla testa.

Quindi Greta Seiwald (Decathlon Ford Racing Team), 27ma a 4’04”, e Nicole Pesse (CS Carabinieri-Olympia), 35ma a 6’23”. Ultima azzurra in gara è stata Chiara Teocchi (Lapierre Racing Unity), distante 6’57” dalla testa. La gara maschile è stata conquistata dallo statunitense Christopher Blevins, che bissa il successo della tappa brasiliana.

La volata per completare il podio è stata vinta dal francese Mathis Azzaro, che ha anticipato lo svizzero Lars Foster. Ottima prestazione per Filippo Fontana (CS-Carabinieri-Olympia), che, nel finale, è riuscito a risalire fino alla settima posizione.

Si tratta del miglior risultato in Coppa del Mondo per l’italiano, che ha chiuso la sua prova a 44 secondi dalla testa, 17° invece Simone Avondetto (Wilier-Vittoria Factory Team,+1’53”), seguito da Nadir Colledani, in 25ma posizione (Mondraker Factory Racing Team, +2’19”).

Completano la classifica Daniele Braidot, 31° (CS Carabinieri-Olympia, +2’49”), Juri Zanotti (Wilier-Vittoria Factory Team,+4’08”), in 43ma posizione, e Luca Braidot (Wilier-Vittoria Factory Team,+4’26”), in 47ma piazza. La prossima tappa è in programma dal 30 maggio al 1° giugno a Loudenvielle-Peyragudes, in Francia.