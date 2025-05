MotoGP, Zarco vince un caotico GP di Francia. Marc Marquez allunga nel Mondiale, cade Bagnaia

Johann Zarco pesca il jolly e realizza una delle imprese più belle della sua carriera vincendo sotto la pioggia a Le Mans il Gran Premio di Francia 2025, sesto round stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta di un successo per certi versi storico, che interrompe la striscia vincente della Ducati a quota 22 gare (ne mancava solo una per battere il record della Honda), inoltre l’ultimo pilota transalpino ad imporsi nel GP di casa in top class risaliva al 1954 con Pierre Monneret.

Il portacolori del team LCR ha azzeccato la strategia perfetta in una domenica condizionata dal meteo variabile, partendo con gomme rain e scegliendo di andare fino in fondo senza fermarsi ai box per il cambio moto anche nel momento in cui la pista si stava asciugando. Un secondo scroscio di pioggia dopo alcuni giri ha costretto infatti chi aveva montato le slick (penalizzati nel frattempo con un doppio long lap penalty per aver lasciato la griglia prima del giro di formazione per cambiare moto) a rientrare in pit-lane per montare le gomme da bagnato, proiettando Zarco davanti a tutti con margine.

Secondo sigillo in carriera nella classe regina (dopo Phillip Island 2023) per il padrone di casa francese della Honda due volte campione iridato di Moto2, che firma la 18ma affermazione nel Motomondiale precedendo sul podio i ducatisti spagnoli Marc Marquez e Fermin Aldeguer, entrambi autori di una gara piuttosto solida e priva di grandi errori in un pomeriggio pieno di cadute.

Secondo posto di platino per il fuoriclasse di Cervera, che approfitta dei passi falsi dei suoi avversari diretti per il titolo Francesco Bagnaia (16° dopo una scivolata in partenza ed una strategia disastrosa) ed il fratello minore Alex Marquez (ritiratosi dopo una doppia caduta nel finale mentre era in lizza per la top3). Da segnalare per l’Italia l’ottava piazza di Fabio Di Giannantonio e la nona del collaudatore Aprilia Lorenzo Savadori.

Con questo risultato, Marc Marquez va in fuga nella classifica generale del campionato con un vantaggio di 22 punti su Alex Marquez, 51 su Bagnaia, 86 su Morbidelli, 97 su Di Giannantonio, 99 su Zarco, 115 su Quartararo, 123 su Aldeguer, 125 su Acosta e 128 su Ogura.

CLASSIFICA GP FRANCIA MOTOGP 2025

1 25 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 45’47.541 142.5

2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 46’07.448 141.5 19.907

3 16 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 46’14.073 141.2 26.532

4 13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 46’17.172 141.0 29.631

5 11 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 46’25.677 140.6 38.136

6 10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Test Team HONDA 46’47.068 139.5 59.527

7 9 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 46’57.843 139.0 1’10.302

8 8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 46’57.904 139.0 1’10.363

9 7 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 47’13.334 138.2 1’25.793

10 6 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 47’14.070 138.2 1’26.529

11 5 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 47’20.076 137.9 1’32.535

12 4 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 47’22.898 137.7 1’35.357

13 3 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 46’01.935 136.3 1 lap

14 2 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 46’22.356 135.3 1 lap

15 1 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 46’45.456 134.2 1 lap

16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 47’08.183 133.1 1 lap

Non classificati

73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 39’24.613 140.1 4 laps

88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 32’05.330 140.8 8 laps

33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 10’18.689 146.1 20 laps

43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 8’26.735 148.6 21 laps

20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 4’49.274 156.2 23 laps

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA