MotoGP: un solido Alex Marquez vince la Sprint Race a Silverstone. Disastro Bagnaia

Alex Marquez ha vinto con merito la Sprint Race valida per il GP della Gran Bretagna, appuntamento numero sette del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena presso il mitico circuito di Silverstone. Una grande prova per l’iberico, autore del secondo successo stagionale (il primo di una gara corta) in una corsa condotta praticamente dall’inizio alla fine, in cui ha avuto la meglio sul diretto rivale, il fratello Marc.

In realtà la partenza è stata caratterizzata dall’ottima uscita dai blocchi dello spagnolo in forza alla Ducati che, dalla quarta piazzola, ha subito insidiato il compagno di squadra Francesco Bagnaia, passandolo dall’esterno prima di prendere anche sia Alex che Quartararo, sorpassato successivamente alla Stowe.

Il colpo di scena arriva però pochi istanti dopo, quando anche Alex Marquez si libera del francese in sella alla Yamaha, mettendosi così a caccia dell’attuale leader della classifica piloti, autore di una sbavatura con cui va largo, creando così il varco perfetto per il centauro Gresini, abile a prendere il comando delle operazioni mantenendo saldamente la testa della gara fino alla fine, sfoggiando un passo velocissimo che non lascia scampo a Marc, arrivato al traguardo secondo con il significativo gap di 3.5 secondi.

Estremamente negativa invece la performance di “Pecco”. Dopo il primo giro il piemontese si è messo anche lui all’inseguimento di Quartararo che, come previsto, non ha tenuto alto il ritmo, arrendendosi all’attacco dell’ex Campione del Mondo. Tuttavia il piemontese si è ritrovato a fare i conti la furia di un superlativo Fabio Di Giannantonio, il quale in sella alla sua Enduro Pertamina VR46 ha battagliato sia con il transalpino che con il connazionale, terminando la gara al terzo posto con un ritardo di 5.658. Il sabato nero di Bagnaia si è concluso invece con la beffa ad opera di Marco Bezzecchi (Aprilia) e di Joan Zarco (Honda), rispettivamente quarto e quinto davanti al ducatista.

In virtù di quanto successo, Marc Marquez è rimasto in vetta alla classifica piloti con 180 punti, diciannove in più rispetto ad Alex, secondo con 161 davanti a Bagnaia (124). Domani servirà una vistosa inversione di tendenza.