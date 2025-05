MotoGP, ‘The Silverstone Anomaly’. Chiunque sia il vincitore del 2025, ci sarà da stupirsi!

Silverstone, palcoscenico dell’imminente Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP, rappresenta un luogo particolare. Da queste parti, vincere due volte di fila è pressoché impossibile. Vedere un pilota imporsi in maniera consecutiva è una rarità assoluta che nell’epoca (ormai relativamente) contemporanea non si verifica dal biennio 2012-2013, quando è Jorge Lorenzo a compiere il back-to-back.

El Martillo domina la scena nel primo caso, affermandosi poi l’anno successivo al termine di un emozionante corpo a corpo con Marc Marquez, durante il quale non mancano carenate e colpi al limite. El Trueno de Cervera si rifà nel 2014, ma finisce gambe all’aria nel 2015, spianando la strada a Valentino Rossi. Quest’ultimo si attesta al terzo posto nel 2016, anno in cui primeggia a sorpresa Maverick Viñales, all’epoca in Suzuki.

Top Gun, passato in Yamaha nel 2017, si deve inchinare ad Andrea Dovizioso. Dopo la cancellazione del 2018 causa meteo avverso, il forlivese subisce nel 2019 la stessa sorte di Marquez quattro anni prima (ovvero, cade). Vince Alex Rins, che poi nel 2021 si piazza secondo alle spalle di Fabio Quartararo dopo una grande rimonta.

Nel 2022, quando trionfa Francesco Bagnaia, El Diablo fa da comparsa. Pecco sembra indirizzato al bis nel 2023, ma una leggera pioggia lo intimorisce quanto basta per consentire l’exploit di Aleix Espargarò e dell’Aprilia. Il binomio, nel 2024, parte dalla pole position, candidandosi alla doppietta. Però, a sorpresa, è evanescente nella gara domenicale conquistata da Enea Bastianini.

Insomma, per una ragione o per un’altra, il back-to-back si vaporizza da tempo immemore. Tutto lascia presupporre che la tendenza sia destinata a proseguire anche nel 2025. Si può stimare e voler bene quanto si vuole a ‘Bestia’, ma la sua situazione attuale la conosciamo tutti.

Per la verità, quanto esposto dimostra qualcosa di ancor più interessante. Nessun centauro in attività ha vinto più di una volta a Silverstone! Quindi, comunque vada, domenica assisteremo a un accadimento di rilievo. Tre sono gli scenari possibili.