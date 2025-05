MotoGP, sabato di rivoluzione o di restaurazione? Yamaha e Aprilia sfidano Ducati

Chissà che Silverstone, dove talvolta si verificano sorprese, non possa essere foriera di un nuovo risultato inatteso nella giornata dedicata alle qualifiche e alla Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP. Al venerdì il più veloce è stato Marquez, ma non Marc, bensì Alex. L’hermano menor è l’unico contendente al titolo ad aver brillato nelle prime prove libere.

El Trueno de Cervera non è apparso particolarmente a suo agio, poiché dopo un ruzzolone ha preferito tirare i remi in barca, evitando ulteriori guai. Saggezza, oppure sintomo di una relativa insicurezza? Oggi la risposta, fermo restando che il favorito per qualsiasi conseguimento resta lui. Al contempo, Francesco Bagnaia prosegue a cercare quel benedetto pezzo di un puzzle che proprio non vuole completarsi, ovvero il suo feeling con la GP25. Pecco resta sempre un passo indietro rispetto al compagno di box.

Però il tema più interessante del sabato sarà rappresentato dalla competitività delle concorrenti di Ducati, che ieri si sono messe in mostra. Occhio soprattutto a Fabio Quartararo, perché Yamaha ribadisce di essere in crescita. La Casa di Iwata sta lavorando alacremente per riportare in auge la M1 e gli aggiornamenti presentati a Silverstone hanno dato un riscontro preliminare positivo. Non è El Diablo la cartina tornasole della competitività dei Tre Diapason, bensì l’ascesa di Jack Miller e i segnali di vita giunti dal pianeta Alex Rins.

Attenzione anche ad Aprilia, che a Silverstone si trova sempre a meraviglia. Marco Bezzecchi è ricomparso nei quartieri nobili delle graduatorie, dopo aver vagato a lungo a centro classifica. Considerato l’ottimo rapporto della Casa di Noale con l’autodromo inglese, questo weekend potrebbe essere una buona occasione da sfruttare per lasciare il primo segno concreto sull’annata 2025.

Insomma, Ducati e Marc Marquez restano i favoriti per ogni cosa, ma a questo giro ci sono un più incertezza e varietà. Sia per quanto riguarda i rapporti di forza interni alla Casa di Borgo Panigale, che i valori tout-court. Vedremo se sarà un sabato di restaurazione di quanto visto sinora, oppure di rivoluzione (per quanto estemporanea).