MotoGP, Raul Fernandez svetta in un warm-up bagnato a Silverstone. 6° Marc Marquez, lontano Bagnaia

Raul Fernandez ha chiuso al comando il warm-up del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Silverstone, la pioggia caduta nelle scorse ore ha rivoluzionato nuovamente ogni piano. L’asfalto era ancora bagnato ma il sole è tornato a dettare legge, iniziando ad asciugare velocemente la pista. Se le condizioni rimarranno tali, le tre gare in programma oggi saranno disputate tranquillamente con le gomme slick.

I piloti, in questa situazione così al limite, con tanta acqua sollevata dalle moto e un asfalto a “chiazze” (ma con diverse curve ancora completamente bagnate) hanno preferito girare senza correre rischi eccessivi nei 10 minuti a disposizione. Inoltre, dato che le previsioni parlano di pomeriggio soleggiato, questo warm-up ha assunto il ruolo di test sul bagnato vero e proprio senza particolari implicazioni per la gara.

Guardando la classifica dei tempi, al comando si è piazzato Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) in 2:12.973 con 112 millesimi su uno dei migliori interpreti sul bagnato, Johann Zarco (LCR Honda), quindi terzo lo spagnolo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 301. Quarta posizione per Marco Bezzecchi (Aprilia) a 374, confermando quanto di buono fatto vedere anche nella Sprint Race di ieri, quinta per Luca Marini (Honda HRC) a 647, mentre è sesto Marc Marquez (Ducati Factory) a 721, autore di diversi errori senza conseguenze.

Settima posizione per Maverick Vinales (KTM Tech3) a 1.057, quindi ottava per Joan Mir (Honda HRC) a 1.175 davanti a Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 1.361, mentre chiude la top10 Jack Miller (Yamaha Prima Pramac) a 1.386. 11° Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 1.429 dalla vetta, quindi 12° Alex Marquez (Ducati Gresini) a 1.540, mentre è 13° Fabio Quartararo (Yamaha) a 2.506. Turno interlocutorio per Francesco Bagnaia (Ducati Factory) che chiude 14° a 2.594 senza forzare troppo e, nell’unico giro vero e proprio, tentato, ha commesso un errore che lo ha fatto arrabbiare parecchio. si ferma in 19a posizione Lorenzo Savadori (Aprilia) a 4.096 davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 4.332, mentre è 21° e penultimo Enea Bastianini (KTM Tech3) a 4.749.