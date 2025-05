MotoGP, Quartararo batte i Marquez ed è in pole anche a Le Mans! Bagnaia fatica

Fabio Quartararo si conferma in uno stato di forma celestiale e ripete l’impresa di Jerez de la Frontera conquistando una clamorosa pole position per il Gran Premio di Francia 2025, sesto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il Diablo ha dato spettacolo in qualifica sul circuito Bugatti di Le Mans, inventandosi un giro da urlo e centrando il bersaglio grosso per la gioia del pubblico transalpino presente in loco.

Il francese della Yamaha ha stabilito il nuovo record della pista in 1’29″324, ottenendo la 18ma pole della carriera in top class (la n.21 nel Motomondiale) e togliendosi la soddisfazione di battere tutte le Ducati nel time-attack sul tracciato di casa. Prima fila completata dai fratelli Marquez, con Marc (team ufficiale) ottimo secondo a 118 millesimi e Alex (team Gresini) terzo a 247 millesimi dalla vetta.

Buona prestazione sul giro secco per il rookie spagnolo Fermin Aldeguer, quarto a 452 millesimi con la Ducati GP24 del team Gresini, mentre i distacchi diventano molto pesanti a partire dalla quinta piazza di Maverick Viñales con la KTM a 699 millesimi dal leader. Gap preoccupante per Francesco Bagnaia, lontano 723 millesimi dalla vetta e sesto in griglia con la Ducati ufficiale al termine di una sessione in cui ha fatto fatica a trovare il giusto feeling. In terza fila gli azzurri Marco Bezzecchi (Aprilia) e Franco Morbidelli (Ducati VR46), rispettivamente settimo e nono.

Esclusi in Q1 e costretti a partire nelle retrovie gli altri italiani: 16° Luca Marini con la Honda (a meno di un decimo dalla qualificazione), solo 17° Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, 18° Enea Bastianini con la KTM e 21° Lorenzo Savadori con l’Aprilia.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP FRANCIA MOTOGP 2025

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te Q2 1’29.324 8 9 315.5

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’29.442 3 8 0.118 0.118 318.5

3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’29.571 7 8 0.247 0.129 317.5

4 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’29.776 6 6 0.452 0.205 318.5

5 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM Q2 1’30.023 7 7 0.699 0.247 314.5

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’30.047 7 9 0.723 0.024 319.6

7 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing Q2 1’30.183 9 9 0.859 0.136 320.6

8 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP Q2 1’30.191 5 7 0.867 0.008 318.5

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’30.198 6 8 0.874 0.007 318.5

10 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team Q2 1’30.385 6 9 1.061 0.187 311.6

11 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q2 1’30.444 3 8 1.120 0.059 316.5

12 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’30.462 3 9 1.138 0.018 317.5

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’30.441 8 9 (*) 0.042 315.5

14 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Te Q1 1’30.455 5 8 (*) 0.056 0.014 316.5

15 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA Q1 1’30.479 6 7 (*) 0.080 0.024 314.5

16 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA Q1 1’30.505 6 7 (*) 0.106 0.026 312.6

17 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q1 1’30.651 6 8 (*) 0.252 0.146 316.5

18 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM Q1 1’30.697 7 8 (*) 0.298 0.046 312.6

19 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team Q1 1’31.576 7 7 (*) 1.177 0.879 312.6

20 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP Q1 1’31.782 8 10 (*) 1.383 0.206 314.5

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Q1 1’31.982 6 7 (*) 1.583 0.200 311.6

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Test Team HONDA Q1 1’32.544 7 7 (*) 2.145 0.562 312.6