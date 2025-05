MotoGP, promossi e bocciati GP Francia 2025. Zarco e Marc Marquez da bacio accademico, Bastianini un disastro

Il pirotecnico Gran Premio di Francia di MotoGP si è concluso con l’impronosticabile successo di Johann Zarco, propiziato dalla pioggia intermittente e dalla sorte. Indipendentemente dalle variabili impazzite, c’è modo di individuare i promossi e i bocciati del weekend di Le Mans nel suo complesso.

PROMOSSI

Johann ZARCO (LCR Honda) – Si dice che la fortuna aiuti gli audaci. Lui è stato tra i pochissimi a scommettere sulla pioggia e ha vinto, in tutti i sensi. Non è però stato un successo figlio solo del… fondoschiena. Il transalpino ha saputo imporre un ritmo eccellente e non ha sbagliato nulla, a differenza dei tanti finiti gambe all’aria. L’affermazione di ieri, oltre a farlo entrare nella storia come il primo francese a vincere il GP di casa dopo 71 anni, gli spalanca le porte di HRC per il 2026.

Marc MARQUEZ (Ducati) – Scottato dallo scivolone di Jerez de la Frontera, voleva dare un segnale deciso agli avversari per il titolo. Missione compiuta, perché tra Sprint e Gran Premio si è portato a casa 32 punti pesanti, soprattutto alla luce degli errori commessi dal fratello e dal compagno di squadra. Un violento montante tirato agli pretendenti all’Iride, ai quali ha ricordato che sinora hanno ballato solo quando il gatto non c’era.

Fermin ALDEGUER (Ducati Gresini) – Un fine settimana da protagonista, durante il quale si è fregiato dei primi podi della carriera. Di puro passo quello nella Sprint, figlio (anche) delle circostanze quello nel Gran Premio. Voluto però con vigore, perché nel finale è andato a scavalcare di forza Pedro Acosta. Le prestazioni di Le Mans fanno seguito a quelle incoraggianti di Lusail e Jerez, con buona pace di chi dopo Austin già lo bollava come “bidone” o “bluff”.

Takaaki NAKAGAMI (Honda Test Team) – Un sesto posto da wild card merita di essere sottolineato, seppur in un GP estremamente particolare. Onore comunque al giapponese, bravo a trasformare un cammeo in una parte da valido attore del cast di supporto.

Lorenzo SAVADORI (Aprilia) – Si merita una menzione speciale, perché in una gara difficilissima nella quale hanno sbagliato in tanti, lui non ha commesso alcuno svarione. La nona piazza finale è un risultato lodevole, impreziosito dal fatto di essere il migliore dei piloti Aprilia.

BOCCIATI

Alex MARQUEZ (Ducati Gresini) – Al “solito” secondo posto nella Sprint avrebbe potuto far seguito l’ennesimo piazzamento sul podio alla domenica. Invece, a questo giro, la sua solidità è venuta meno. Ben due cadute hanno sancito come NON fosse proprio la sua giornata. Così ha visto dissolversi 16 punti potenziali, perdendo contatto dal fratello Marc in classifica generale.

Francesco BAGNAIA (Ducati) – Dice che avrebbe seguito la stessa strategia di Zarco, però più che un weekend francese è un weekend greco. Nel senso di “pianto”. Zero punti tra Sprint e Gran Premio rappresentano un autentico buco di bilancio. Anzi, una voragine, perché ora è a -51 dal compagno di box. Peraltro, il sospetto del concorso di colpa nel contatto alla prima curva è legittimo. La stagione è ancora lunga, Pecco ha saputo rimontare ritardi anche più pesanti. Però urge una “svolta”, di cui non si vede neppure l’ombra.

Enea BASTIANINI (Ktm Tech3) – Fa strike alla prima curva, abbattendo Bagnaia e Mir (Zarco invece resta in piedi per miracolo, a dimostrazione di come fosse indiscutibilmente la sua giornata). Dopodiché incassa pure penalità assortite per velocità eccessiva in pit-lane (arrivando al traguardo doppiato) e per il contatto in avvio (la sconterà a Silverstone). Lui afferma che sia stato Pecco ad anticipare la staccata, ma gli stewart hanno punito il romagnolo. In passato, proprio in Francia, aveva ottenuto una delle sue vittorie più belle. Stavolta, il fine settimana di Le Mans è un disastro su tutta la linea.