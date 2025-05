MotoGP, pagelle Sprint GP Francia 2025: Bagnaia nel pallone, Marquez padrone

PAGELLE SPRINT RACE GP FRANCIA 2025 MOTOGP

MARC MARQUEZ (Ducati Factory) 9: ennesimo successo per lo spagnolo che fa sei su sei nelle Sprint Race. Questa volta non prende parte e scappa via. Prima lascia sfogare Quartararo quindi lo passa, prende il comando delle operazioni e non si ferma più.

ALEX MARQUEZ (Ducati Gresini) 8: se Marc quando arriva al traguardo vince sempre, lui quasi sempre fa secondo. Anche oggi. Ancora una volta disputa una gara solidissima, anche se non parte davanti. Maturità clamorosa. Riuscirà a proseguire così fino al termine della stagione?

FERMIN ALDEGUER 8.5: mezzo voto in più per il primo podio della sua giovane carriera nella classe regina. Il rookie continua nella sua crescita e piazza la sua moto al terzo posto nella Sprint odierna. Che il talento fosse cristallino non si poteva mettere in dubbio, la maturità invece continua a sorprendere.

FABIO QUARTARARO (Yamaha) 6.5: chiude al quarto posto e udite udite sembra quasi una delusione. Il padrone di casa, dopo una pole position stellare, prova il colpaccio anche in gara ma, come si è capito, la sua moto rende meglio sul giro secco che sulla lunga distanza.

MAVERICK VINALES 6: dopo le ottime prestazioni degli ultimi periodi oggi si accontenta della quinta posizione a debita distanza da vittoria e podio. Ad ogni modo è sempre nettamente il migliore in casa KTM.

FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory) 4.5: tutto quello che non doveva fare. Cadere. Il suo inizio di stagione lo aveva messo in mostra solidissimo e continuo. Non brillante ma sempre al traguardo e estraendo il massimo della sua moto.oggi invece prova a forzare, cade nella chicane nelle prime battute E scrive una pagina nera della sua stagione. Si era capito che non fosse competitivo per il successo, ma questa caduta è davvero pesantissima.

FRANCO MORBIDELLI (Ducati Pertamina VR46) 5: nel fine settimana francese è caduto tante volte quanto nel resto del campionato. Questo fa capire come il pilota romano non sia a suo agio a Le Mans. Disputa una gara anonima e nelle retrovie.passo indietro notevole.

MARCO BEZZECCHI (Aprilia) 5: stava disputando una delle sue migliori gare della stagione, ma finisce nella ghiaia francese. Procede com’è andato luogo tutto il corso dell’anno: guizzi positivi e guizzi negativi.